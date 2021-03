Strade Bianche 2021, una classica poco…italiana! Unico successo azzurro nel 2007 (Di giovedì 4 marzo 2021) Meno di due giorni alla partenza della Strade Bianche 2021, la ‘classica del Nord più a Sud d’Europa’. 184 chilometri nei territori toscani, con più di 60 chilometri di sterrato e tanti saliscendi su cui tutti i corridori si daranno battaglia per diventare il quindicesimo nome ad entrare nell’albo d’oro della corsa. Che, nonostante la sua origine tricolore, nel corso della sua storia è stata quasi sempre territorio di conquista per corridori provenienti da tutta Europa. Dal 2007, anno in cui la corsa nacque sotto il nome di ‘Monte Paschi Eroica‘, l’Italia ha potuto esultare soltanto una volta. L’albo d’oro della gara toscana vede difatti undici diversi vincitori per nove nazioni, con Fabian Cancellara leader con tre vittorie, seguito dalle due di Michal Kwiatkowski. Tornando all’Unico ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Meno di due giorni alla partenza della, la ‘del Nord più a Sud d’Europa’. 184 chilometri nei territori toscani, con più di 60 chilometri di sterrato e tanti saliscendi su cui tutti i corridori si daranno battaglia per diventare il quindicesimo nome ad entrare nell’albo d’oro della corsa. Che, nonostante la sua origine tricolore, nel corso della sua storia è stata quasi sempre territorio di conquista per corridori provenienti da tutta Europa. Dal, anno in cui la corsa nacque sotto il nome di ‘Monte Paschi Eroica‘, l’Italia ha potuto esultare soltanto una volta. L’albo d’oro della gara toscana vede difatti undici diversi vincitori per nove nazioni, con Fabian Cancellara leader con tre vittorie, seguito dalle due di Michal Kwiatkowski. Tornando all’...

