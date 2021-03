ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali - RassegnaZampa : #Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali - StefaniaFalone : Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali - AdornatoAntonio : RT @Italia_Freeweed: La Cannabis Legale nello Stato di Washington porta oltre 25 milioni di #FinoAllaLibertà #SpiniNelFianco #FreeWeed http… -

Ultime Notizie dalla rete : Statali tasse

Il Messaggero

... nessun aumento die tariffe. Sono alcuni dei punti cardine del Bilancio comunale ... Il 2021 parte così con oltre 2 milioni in meno di entrate derivanti da trasferimentirispetto al 2020 e ...... spiega ancora Battaglia, 'viene applicata dall'Inps esclusivamente nelle ipotesi di trattamenti di fine servizio denominati Indennità di buonuscita (destinatari i dipendenti), Indennità di ...Sulla “buonuscita” dei dipendenti pubblici si apre un nuovo caso. Dopo la fuga delle banche dall’anticipo fino a 45 mila euro del Tfs - il trattamento di fine servizio - stavolta ...L’assessore Fornasini: via la Cosap e riduzione dell’Imu sui terreni agricoli Un piano da 850mila euro per le attività produttive, artigianali e commerciali ...