Spectre, su Windows e Linux torna l’incubo di una vecchia vulnerabilità ancora sfruttabile (Di giovedì 4 marzo 2021) Scoperta nel gennaio del 2018 dai ricercatori di Google Project Zero, la vulnerabilità Spectre può colpire molti processori attuali prodotti dai maggiori produttori mondiali come Intel, AMD e ARM. All’epoca, la sua scoperta causò un certo scalpore, dato che si trattava di un problema a livello hardware e quindi non completamente eliminabile, ma mitigabile tramite aggiornamenti sia del firmware che del sistema operativo impiegato. Ormai pensavamo di esserci lasciati questo discorso alle spalle, ma, a quanto pare, la pericolosità di Spectre è ancora viva e vegeta. Infatti, recentemente il ricercatore Julien Voisin ha individuato un exploit che sfrutta Spectre su sistemi equipaggiati con Linux e Windows sulla piattaforma di analisi di malware VirusTotal, che darebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Scoperta nel gennaio del 2018 dai ricercatori di Google Project Zero, lapuò colpire molti processori attuali prodotti dai maggiori produttori mondiali come Intel, AMD e ARM. All’epoca, la sua scoperta causò un certo scalpore, dato che si trattava di un problema a livello hardware e quindi non completamente eliminabile, ma mitigabile tramite aggiornamenti sia del firmware che del sistema operativo impiegato. Ormai pensavamo di esserci lasciati questo discorso alle spalle, ma, a quanto pare, la pericolosità diviva e vegeta. Infatti, recentemente il ricercatore Julien Voisin ha individuato un exploit che sfruttasu sistemi equipaggiati consulla piattaforma di analisi di malware VirusTotal, che darebbe ...

ITmanagerSlife : Trovati su VirusTotal exploit funzionanti per usare le vulnerabilità Spectre e Meltdown su Windows e Linux -… - Asgard_Hydra : Spectre, la nota vulnerabilità può essere ancora sfruttata in Windows e Linux - inventuweb : Trovati su VirusTotal exploit funzionanti per usare le vulnerabilità Spectre e Meltdown su Windows e Linux… - ilsoftware : Trovati su VirusTotal exploit funzionanti per usare le vulnerabilità Spectre e Meltdown su Windows e Linux -