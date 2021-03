Si stanca di aspettare il proprio turno all’ospedale Santobono e aggredisce un’infermiera

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna di 33 anni, napoletana, ha aggreditodell’ospedaleperché si era spazientita mentre attendeva ildi visita. Così ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono dovuti intervenire presso l’Ospedaleper un’aggressione ai danni di. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che una donna, poco prima, aveva accompagnato la figlia per una visita e, dopo essere stata accolta ed invitata ad attendere il, aveva iniziato a protestare per poi aggredire e colpire la vittima. Infine, la donna è stata denunciata per minacce e ...

chanhugs00 : ma quando mi arrivano gli album sono stanca di aspettare ?? - thedoctorIies : @bevllisario sto andando a denunciare qualcuno basta sono stanca di aspettare - iburiedthedevil : @effylifestyle Ecco chi interessa a te interessa anche a me e ti capisco benissimo Speriamo di avere anche una mini… - eccheneso1o : Passiamo al 12 marzo che sono stanca di aspettare l'album di fulminacci - vane___96 : un passo avanti e cento indietro quindi capisco la gente che si stanca di aspettare infatti molto probabilmente se… -

Ultime Notizie dalla rete : stanca aspettare

La Nuova Provincia - Asti

...un continuo succedersi di insuccessi e un accrescente nichilismo di una nazione sempre piùe ... I pazienti non dovrebberola fine di tutto questo prima di ottenere i trattamenti di cui ...Infine perché sono troppo, come una vecchiarella di cento anni. Altro che fanciulla: forse ...di vedere se peggiora e nel frattempo isolarsi per non nuocere agli altri. "Isolez - vous" ...Napoli – Una donna di 33 anni, napoletana, ha aggredito un’infermiera dell’ospedale Santobono perché si era spazientita mentre attendeva il proprio turno di visita. Così ieri mattina gli agenti ...L’azienda di calzature di lusso ha costruito una piattaforma di e-commerce e i numeri si sono spostati velocemente dalla boutique (chiuse) all'online con una crescita, per quest’ultimo, del 40% ...