“Sei voluta diventare mamma? Cavoli tuoi”. E no, non è così che dovrebbe essere (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno sguardo alla situazione generale in epoca di pandemia restituisce uno scenario tutt’altro che confortante. Alla parola emergenza sanitaria se ne sono aggiunte altre ancora più terribili, come la mancanza delle emozioni autentiche legate al piacere, la perdita di numerosi posti di lavoro e la crisi economica. Ma a pagare lo scotto maggiore di questa situazione sono le donne. Lo conferma il il rapporto 2020 su Povertà ed esclusione sociale in Italia, redatto dalla Caritas Italiana di cui vi abbiamo già parlato e che restituisce una serie di informazioni davvero scoraggianti. Secondo le statistiche recenti, infatti, le nuove povere in Italia sono le donne. E lo sono, lo siamo, perché e a noi che viene chiesto il prezzo più alto da pagare, come quello di rinunciare al lavoro e al tempo libero per i figli. Una situazione, questa, che si perpetua da secoli, ma che si è acuita ancora di ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno sguardo alla situazione generale in epoca di pandemia restituisce uno scenario tutt’altro che confortante. Alla parola emergenza sanitaria se ne sono aggiunte altre ancora più terribili, come la mancanza delle emozioni autentiche legate al piacere, la perdita di numerosi posti di lavoro e la crisi economica. Ma a pagare lo scotto maggiore di questa situazione sono le donne. Lo conferma il il rapporto 2020 su Povertà ed esclusione sociale in Italia, redatto dalla Caritas Italiana di cui vi abbiamo già parlato e che restituisce una serie di informazioni davvero scoraggianti. Secondo le statistiche recenti, infatti, le nuove povere in Italia sono le donne. E lo sono, lo siamo, perché e a noi che viene chiesto il prezzo più alto da pagare, come quello di rinunciare al lavoro e al tempo libero per i figli. Una situazione, questa, che si perpetua da secoli, ma che si è acuita ancora di ...

sergiochiu : @LucaBizzarri Sei uno dei massimi esponenti della TV spazzatura voluta da Berlusconi per addormentare gli italiani.… - Ciuchinooo : @lavinia974 direi sei voluta rimanere viva ?????????? Buongiorno ?? - AmyNerdQueen1 : #tommasocagaci perché a me non importa che sei la talpa di Twitter! Ogni cosa che dico è puramente voluta ?????? - Atrebor78 : @BenissimoVa Ah, sei coraggiosa a tagliarli da sola! Io pago lo scotto di una scalatura non voluta. E un anno e mez… - PenelopeVr46 : #sanremo2021 bene Orietta, ti sei voluta far vestire dallo stilista di Lauro e mo' sarai sfottuta vita natural durante. -