Scuole chiuse, Bonetti: "Lavoriamo per un congedo valido per tutti i giorni in cui una scuola ricorre alla Dad" (Di venerdì 5 marzo 2021) La ministra Bonetti sul congedo parentale: "Pensiamo a un pacchetto rafforzato rispetto alle misure precedente". ROMA – La ministra Bonetti con un post sui social è ritornata sul congedo parentale in vista della chiusura delle Scuole: "Stiamo lavorando per farlo valere per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza". Stiamo lavorando perché il congedo valga per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza. Ne ho parlato in questa intervista a @ilmessaggeroit. https://t.co/Ab7D0EzzQU— Elena Bonetti (@elenaBonetti) March 4, ...

