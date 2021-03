Sci di fondo oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma staffetta donne (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo le sprint, le skiathlon, le team sprint e le gare con partenza a intervalli, a Oberstdorf è tempo delle staffette. Si comincia oggi, con quella femminile, una 4×5 che ha un’unica favorita, la Norvegia, se non altro per la presenza di Therese Johaug. Svezia, Norvegia, Russia (sotto egida della sua federazione), Germania, Stati Uniti, Finlandia, Svizzera, Repubblica Ceca, Canada, Polonia, Giappone, Kazakistan, Ucraina, Estonia, Lituania: questi i Paesi che si sfideranno all’interno della gara di domani, in programma come quartultimo evento della rassegna iridata. L’Italia non c’è, a causa dell’abbandono generalizzato provocato dai casi di Covid-19 nello staff costituente la delegazione azzurra. E’ dal trionfo della Germania nel 2003 che non si esce dalla Scandinavia per l’oro: cinque volte ha vinto la Norvegia (di cui quattro consecutive), due la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo le sprint, le skiathlon, le team sprint e le gare con partenza a intervalli, a Oberstdorf è tempo delle staffette. Si comincia, con quella femminile, una 4×5 che ha un’unica favorita, la Norvegia, se non altro per la presenza di Therese Johaug. Svezia, Norvegia, Russia (sotto egida della sua federazione), Germania, Stati Uniti, Finlandia, Svizzera, Repubblica Ceca, Canada, Polonia, Giappone, Kazakistan, Ucraina, Estonia, Lituania: questi i Paesi che si sfideranno all’interno della gara di domani, income quartultimo evento della rassegna iridata. L’Italia non c’è, a causa dell’abbandono generalizzato provocato dai casi di Covid-19 nello staff costituente la delegazione azzurra. E’ dal trionfo della Germania nel 2003 che non si esce dalla Scandinavia per l’oro: cinque volte ha vinto la Norvegia (di cui quattro consecutive), due la ...

SkySport : ULTIM'ORA SCI FONDO, L'ITALIA LASCIA I MONDIALI DI OBERSTDORF POSITIVI ALCUNI TECNICI DELLA SQUADRA AZZURRA - poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Italia via da Oberstdorf, la tristezza dell'esordiente Emilie Jeantet: 'Pensavo fosse un brutto scherzo' - FondoItalia : Oberstdorf 2021 - L'allenatore norvegese Nossum applaude l'Italia: 'Hanno agito in maniera molto responsabile per l… - FondoItalia : Oberstdorf 2021 - Fondo, è Svezia contro Norvegia: tutto pronto per la battaglia della staffetta femminile -