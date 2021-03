Sci alpino | Dominik Paris e Christof Innerhofer sono i più veloci nella seconda prova della discesa di Saalbach

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) Giungono ottime notizie per i colori azzurri dalladi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021. Sulla pista denominata Zwölfer, che oggi presentava cielo coperto e temperatura di 5°,hanno piazzato l’uno-due in vetta, dimostrando di essere prontissimi per le tre prove(due discese ed un superG) chein programma nel fine settimana austriaco. Davanti a tutti, come detto,. L’altoatesino ha chiuso il suo allenamento con il tempo di 1:53.00, risultando ottimoprima eultima parte ...