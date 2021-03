Sanremo, Morgan prende in giro Bugo. Achille Lauro fuori dagli schemi - (Di giovedì 4 marzo 2021) Serena Pizzi galleryEsplosione di passione galleryElodie con spacco siderale galleryBugo senza l'asta galleryI momenti clou galleryOrietta Berti illumina il palco galleryMalika Ayane seduce Fiorello reclama i vaccini. Il Volo sul palco nonostante il lutto. Achille Lauro rompe tutti gli schemi. La prima serata è andata. Gli ascolti sono stati alti, ma non così tanto. Amadeus si dice comunque soddisfatto anche perché "il 71 % dei giovani ieri ha seguito il festival di Sanremo". Il suo compagno di viaggio, Fiorello, non lo molla un attimo e anche per questa sera lo show è garantito. Anche se fuori dall'Ariston monta la polemica (e la rabbia) dei ristoratori. Ma torniamo al Festival. Le poltrone vuote (anzi, con i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Serena Pizzi galleryEsplosione di passione galleryElodie con spacco siderale gallerysenza l'asta galleryI momenti clou galleryOrietta Berti illumina il palco galleryMalika Ayane seduce Fiorello reclama i vaccini. Il Volo sul palco nonostante il lutto.rompe tutti gli. La prima serata è andata. Gli ascolti sono stati alti, ma non così tanto. Amadeus si dice comunque soddisfatto anche perché "il 71 % dei giovani ieri ha seguito il festival di". Il suo compagno di viaggio, Fiorello, non lo molla un attimo e anche per questa sera lo show è garantito. Anche sedall'Ariston monta la polemica (e la rabbia) dei ristoratori. Ma torniamo al Festival. Le poltrone vuote (anzi, con i ...

repubblica : Morgan mantiene la promessa: pubblica la versione integrale di 'Le brutte intenzioni' - LuciaRicci92 : RT @idajo94: BUGO URLACI 'DOV'È MORGAN' E TI DIAMO SANREMO, IL PREMIO DELLA CRITICA, IL PREMIO AIELLO, L'EUROVISION E LA PRESIDENZA DEL CON… - Giuseppe82RN : Perché Gio Evan è in gara a Sanremo? Forse dobbiamo delle scuse a Morgan! Gli occhiali di Enzo Dong fanno molto netlog 2006 #Sanrem2021 - SweetSofia113 : RT @Ri_Ghetto: Rendiamoci conto che dopo un anno noi tutti qui ancora dietro a Bugo e Morgan con l'uno che non ha l'asta per cantare e l'al… - SweetSofia113 : RT @idajo94: BUGO URLACI 'DOV'È MORGAN' E TI DIAMO SANREMO, IL PREMIO DELLA CRITICA, IL PREMIO AIELLO, L'EUROVISION E LA PRESIDENZA DEL CON… -