Sanremo | Irama canta Guccini e convince nonostante lo «smart-working»

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - team_world : #Sanrem2021 arriva la conferma: IRAMA resta in gara, ma non salirà sul palco. Ecco cosa succederà quando sarà il su… - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - Romilyn41 : RT @zazoomblog: Sanremo 2021 diretta seconda serata. La classifica generale: Ermal Meta primo segue Annalisa Irama è terzo - #Sanremo #dir… - verzoni_silvia : @Sanremo_2021 Ovviamente Cyrano di irama -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Irama

La versione integrale, non quella censurata al1971 con il verso su Gesù Bambino. Una ... In video e non in presenzaha dato una buona versione di Cyrano di Guccini con la voce profonda ...... presidente della Warner, ha ringraziato la Rai, Amadeus e le case discografiche per avere accettato di modificare il regolamento diaffinché fosse concessa ala possibilità di restare ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: le cover dei cantanti in gara. Dopo le prime due serate, in cui i 26 campioni hanno presentato le loro canzoni in gara, come da tradizione, la ...