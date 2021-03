Sanremo è un flop perché cerca disperatamente una normalità che non c’è (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, perché gli ascolti sono un flop Interpretare gli ascolti di un programma è sempre un esercizio complesso e, per me, talvolta perfino urticante, perché poi, spesso, proprio quello che ha fatto fallire un programma magari invece era un elemento di coraggio da premiare. In questo Sanremo, con un pandemia in corso, l’esercizio è ancora più complicato perché subentrano molti fattori e parametri ignoti. Va però detto che i limiti enormi di questa edizione sono apparsi subito chiari. E forse non tanto per chi capisce di tv, ma per chi capisce di realtà. Tanto per cominciare, non me ne vorranno i conduttori, ma sono sbagliati i conduttori. E non perché siano la replica dello scorso anno, ma perché sono la replica dello scorso anno in questo anno ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)2021,gli ascolti sono unInterpretare gli ascolti di un programma è sempre un esercizio complesso e, per me, talvolta perfino urticante,poi, spesso, proprio quello che ha fatto fallire un programma magari invece era un elemento di coraggio da premiare. In questo, con un pandemia in corso, l’esercizio è ancora più complicatosubentrano molti fattori e parametri ignoti. Va però detto che i limiti enormi di questa edizione sono apparsi subito chiari. E forse non tanto per chi capisce di tv, ma per chi capisce di realtà. Tanto per cominciare, non me ne vorranno i conduttori, ma sono sbagliati i conduttori. E nonsiano la replica dello scorso anno, masono la replica dello scorso anno in questo anno ...

