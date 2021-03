Sanremo 2020, la classifica generale dopo la seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) classifica di Sanremo 2021 sera per sera: chi vincerà il Festival? Giorno per giorno la classifica delle varie serate del Festival di Sanremo per arrivare fino alla scoperta del vincitore del Festival. Perchè oltre lo spettacolo, oltre i monologhi c’è la gara vera e propria che dovrà portare a un vincitore. Sanremo 2021 è in onda da martedì 2 marzo 2021 a partire dalle 20:30 con il Prima festival. La classifica generale (prima e seconda serata) I voti della giuria demoscopica ha dato vita a questa classifica: Ermal Meta – Un milione di cose da dirti (qui video e testo) Annalisa con “Dieci” (qui video e testo); Irama – La genesi del tuo colore (qui video e testo), Malika Ayane – Ti piaci così (qui video e ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 marzo 2021)di2021 sera per sera: chi vincerà il Festival? Giorno per giorno ladelle varie serate del Festival diper arrivare fino alla scoperta del vincitore del Festival. Perchè oltre lo spettacolo, oltre i monologhi c’è la gara vera e propria che dovrà portare a un vincitore.2021 è in onda da martedì 2 marzo 2021 a partire dalle 20:30 con il Prima festival. La(prima e) I voti della giuria demoscopica ha dato vita a questa: Ermal Meta – Un milione di cose da dirti (qui video e testo) Annalisa con “Dieci” (qui video e testo); Irama – La genesi del tuo colore (qui video e testo), Malika Ayane – Ti piaci così (qui video e ...

