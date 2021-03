Roma, sale scommesse aperte in barba ai divieti: scattano maxi sanzioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 1 marzo sono stati messi in atto una serie di servizi di polizia finalizzati al controllo in materia di giochi e scommesse e al rispetto della normativa per il contrasto al Covid-19. I controlli e le sanzioni Gli agenti del Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, hanno constatato che le attività sottoposte a verifica, non hanno rispettato la normativa anti covid, restando aperte al pubblico. Inoltre hanno svolto l’accettazione di scommesse sportive anche con provider esteri abusivi e di fatto non canalizzando il flusso di denaro sui circuiti riconosciuti dal Ministero delle Finanze. Al termine delle indagini, sono stati chiusi tre centri dediti all’accettazione scommesse in zona Marconi, tutti vicini tra loro, che offrivano un ampio palinsesto di gioco. Sono stati identificati 15 clienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 1 marzo sono stati messi in atto una serie di servizi di polizia finalizzati al controllo in materia di giochi ee al rispetto della normativa per il contrasto al Covid-19. I controlli e leGli agenti del Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, hanno constatato che le attività sottoposte a verifica, non hanno rispettato la normativa anti covid, restandoal pubblico. Inoltre hanno svolto l’accettazione disportive anche con provider esteri abusivi e di fatto non canalizzando il flusso di denaro sui circuiti riconosciuti dal Ministero delle Finanze. Al termine delle indagini, sono stati chiusi tre centri dediti all’accettazionein zona Marconi, tutti vicini tra loro, che offrivano un ampio palinsesto di gioco. Sono stati identificati 15 clienti ...

