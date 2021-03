Roma, non gli dà l’elemosina: 17enne minacciato con un coltello e preso a schiaffi in faccia (Di giovedì 4 marzo 2021) Se l’è vista brutta, un adolescente che non ha voluto dare del denaro a un 30enne. Ma adesso F.Y., Romano di 30 anni, con precedenti di polizia, che, intento a chiedere l’elemosina, si è avvicinato a due ragazzi, dovrà rispondere di tentata rapina. Pretendendo dei soldi, quando questi si sono rifiutati, l’uomo ha afferrato uno dei due, un 17enne, minacciandolo con un coltello e poi colpendolo con uno schiaffo in faccia. Allontanatisi nel frattempo in direzione della Stazione Metro San Paolo, è stato bloccato dai poliziotti del commissariato Colombo e arrestato. Il coltello a serramanico rinvenuto indosso all’uomo è stato sequestrato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) Se l’è vista brutta, un adolescente che non ha voluto dare del denaro a un 30enne. Ma adesso F.Y.,no di 30 anni, con precedenti di polizia, che, intento a chiedere, si è avvicinato a due ragazzi, dovrà rispondere di tentata rapina. Pretendendo dei soldi, quando questi si sono rifiutati, l’uomo ha afferrato uno dei due, un, minacciandolo con une poi colpendolo con uno schiaffo in. Allontanatisi nel frattempo in direzione della Stazione Metro San Paolo, è stato bloccato dai poliziotti del commissariato Colombo e arrestato. Ila serramanico rinvenuto indosso all’uomo è stato sequestrato. su Il Corriere della Città.

