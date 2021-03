Radio Bagdad canta per Papa Francesco

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Non soffrire l’afflizione del tuo prossimo. Non soffrire la paralisi del tuo vicino. Ma stendi la mano. Allunga la mano”. “” - una delle liriche più famose di Patti Smith (un’artista spesso presente in Vaticano in questi anni), scritta alla fine della seconda guerra del Golfo, dopo la caduta di Saddam Hussein -anche perche domani mattina parte per l’Iraq.Mai unc’era stato. Ilandrà a stendere la sua mano, a farsi vicino, a portare conforto, speranza. Un viaggio fortemente voluto già da Giovanni Paolo II proprio all’inizio del Giubileo del Millennio, nell’anno 2000, e cheaveva programmato l’anno scorso, se non fosse stato per lo scoppio della pandemia.Nel frattempo sono passati vent’anni. ...

Quello del Pontefice vuol essere il viaggio per un nuovo inizio, cominciando a sanare le ferite dell'Iraq e non solo l'Iraq, ma anche del Medioriente ...