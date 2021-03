Ppe vs Orban | in campo anche i ministri ungheresi | «Il tedesco Weber deve vergognarsi»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Rischia di trasformarsi in un caso internazionale l’uscita deglidi Fidesz dal gruppo del Ppe all’Europarlamento di Strasburgo. La dinamica degli eventi autorizzerebbe, in realtà, a parlare di espulsione. Il partito diha sbattuto la porta quando ha capito che le modifiche apportate allo Statuto miravano a rendergli impossibile la convivenza all’interno. Tra le nuove norme, infatti, approvate con 148 “sì” (su 187) 28 “no” e quattro astenuti, spicca quella che consente l’espulsione di un’intera componente. Come Fidesz, appunto. Che per tutta risposta punta l’indice contro ilManfred, il capogruppo del Ppe. Sarebbe lui – secondo gli eurodeputati di– il regista dell’operazione. E per motivi tutt’altro che ideologici.punta a succedere al Pd ...

pfmajorino : In uno slancio europeista la #Lega di #Salvini e #Giorgetti ha appena espresso vicinanza a #Orban vittima di quei cattivoni del PPE - ladyonorato : Parlamento Ue, il leader ungherese Orban annuncia il ritiro del suo partito dal Ppe - repubblica : ?? Ue, il premier ungherese Orban ha annunciato il ritiro del suo partito dal gruppo Ppe al Parlamento europeo - Gandalf1948 : RT @GiorgiaMeloni: La mia solidarietà a #Orban e agli amici ungheresi. Senza #Fidesz il PPE sarà ancora più subalterno alla sinistra, allon… - SoniaLaVera : RT @GiorgiaMeloni: La mia solidarietà a #Orban e agli amici ungheresi. Senza #Fidesz il PPE sarà ancora più subalterno alla sinistra, allon… -

Marco Bresolin e Amedeo La Mattina per 'la Stampa' GIORGIA MELONI VIKTORUn vigoroso battito d' ali a Budapest può provocare un uragano politico a Pontida. Forse la metafora è esagerata, ma le recenti dinamiche politiche europee stanno ...Ma soprattutto perché nel lungo termine la sua uscita dalpotrebbe paradossalmente facilitare l'impossibile: cioè l'approdo della Lega nella famiglia popolare. Non è per domani. E non è scontato. ...Il partito di Viktor Orbán fuori dal Ppe. Fidesz, infatti, dice addio al Partito popolare europeo, ovvero al punto di riferimento ...