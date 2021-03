PlayStation 2, la console più venduta della storia, compie 21 anni! (Di giovedì 4 marzo 2021) In Giappone PlayStation 2 è stata lanciata il 4 marzo del 2000, ciò significa che oggi compie 21 anni. La console è stata in seguito lanciata in Nord America nello stesso autunno, il 26 ottobre, e in Europa il mese successivo. La PS2 avrebbe continuato a ospitare oltre 3.800 giochi, inclusi alcuni dei più grandi di tutti i tempi, e sarebbe diventata la console per videogiochi più venduta di sempre. Quindi, oltre ad essere la console più venduta della storia, è stata anche la più longeva nel tempo, coprendo più di 13 anni di giochi sul mercato, poiché la suddetta data del 2013 si riferisce alla data di fine produzione. Se con PlayStation, Sony è entrata a pieno titolo nel mercato dei videogiochi in modo rivoluzionario, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) In Giappone2 è stata lanciata il 4 marzo del 2000, ciò significa che oggi21 anni. Laè stata in seguito lanciata in Nord America nello stesso autunno, il 26 ottobre, e in Europa il mese successivo. La PS2 avrebbe continuato a ospitare oltre 3.800 giochi, inclusi alcuni dei più grandi di tutti i tempi, e sarebbe diventata laper videogiochi piùdi sempre. Quindi, oltre ad essere lapiù, è stata anche la più longeva nel tempo, coprendo più di 13 anni di giochi sul mercato, poiché la suddetta data del 2013 si riferisce alla data di fine produzione. Se con, Sony è entrata a pieno titolo nel mercato dei videogiochi in modo rivoluzionario, ...

Auguri PlayStation 2: la console più venduta di sempre compie 21 anni! Everyeye Videogiochi PlayStation Store: Yakuza: Like a Dragon e Maquette Il PlayStation Store si aggiorna introducendo le versioni PS5 di Yakuza: Like a Dragon e di Mortal Shell, il nuovo puzzle game Maquette e altro ancora.. Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store ...

Auguri PlayStation 2: la console più venduta di sempre compie 21 anni! Il 4 marzo del 2000 PlayStation 2 faceva il suo esordio in Giappone: la storica console Sony compie oggi ben 21 anni dal suo esordio.

