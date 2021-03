Pandemia, nuova ondata di poveri: subito interventi mirati e duraturi (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’anno della Pandemia, preoccupante balzo in avanti della povertà che tocca il record dal 2005. E se l’affanno di molte famiglie italiane è piuttosto evidente ormai da mesi, ora arrivano anche i dati a scattare una fotografia che inquadra gli effetti drammatici del Covid sull’economia. Secondo le stime preliminari dell’ISTAT,nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre un milione in più rispetto all’anno precedente). Il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra parlando di “dati drammatici” chiede “forti politiche sociali, interventi di sostegno a famiglie, lavoro, investimenti, ridurre tasse a lavoratori e pensionati”. Non solo: “Il Recovery Plan deve servire anche a combattere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’anno della, preoccupante balzo in avanti della povertà che tocca il record dal 2005. E se l’affanno di molte famiglie italiane è piuttosto evidente ormai da mesi, ora arrivano anche i dati a scattare una fotografia che inquadra gli effetti drammatici del Covid sull’economia. Secondo le stime preliminari dell’ISTAT,nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre un milione in più rispetto all’anno precedente). Il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra parlando di “dati drammatici” chiede “forti politiche sociali,di sostegno a famiglie, lavoro, investimenti, ridurre tasse a lavoratori e pensionati”. Non solo: “Il Recovery Plan deve servire anche a combattere ...

