Nel Pd è scontro anche sulla legge elettorale. Ma la riforma è in stallo in Parlamento (Di giovedì 4 marzo 2021) C'è anche la legge elettorale a infiammare il dibattito interno al Pd, nonostante il tema - con la nascita del nuovo governo - non sia affatto all'ordine del giorno in Parlamento. La discussione in casa democratica scoppia dopo un articolo apparso sulla Stampa in cui si parla di una "svolta maggioritaria" di Nicola Zingaretti, riprendendo parole pronunciate l'altro ieri dal segretario democratico alla direzione del Pd del Lazio. Una svolta che Matteo Orfini contesta, ingaggiando un botta e risposta con il Nazareno a colpi di note ufficiali e contro-repliche. Ma basta guardare le reazioni di Lega e M5s per capire che si tratta soprattutto un dibattito interno al Pd, ormai in pieno clima pre-congressuale.Zingaretti, spiega un parlamentare democratico, parlando alla direzione del Pd laziale ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) C'èlaa infiammare il dibattito interno al Pd, nonostante il tema - con la nascita del nuovo governo - non sia affatto all'ordine del giorno in. La discussione in casa democratica scoppia dopo un articolo apparsoStampa in cui si parla di una "svolta maggioritaria" di Nicola Zingaretti, riprendendo parole pronunciate l'altro ieri dal segretario democratico alla direzione del Pd del Lazio. Una svolta che Matteo Orfini contesta, ingaggiando un botta e risposta con il Nazareno a colpi di note ufficiali e contro-repliche. Ma basta guardare le reazioni di Lega e M5s per capire che si tratta soprattutto un dibattito interno al Pd, ormai in pieno clima pre-congressuale.Zingaretti, spiega un parlamentare democratico, parlando alla direzione del Pd laziale ha ...

