Marcella Bella a Sanremo 2021 | icona curly

(Di giovedì 4 marzo 2021) Come annunciato,è tornata sul palco dev’ariston nella seconda serata diper cantare gli indimenticabili successi che hanno fatto la storia del Festival. Un riconoscimento importante, che la cantante 68enne ha onorato sfoggiando la sua iconica chioma riccia in versione super cotonata e con il rossetto fuxia., tutti i beauty look guarda le foto, regina “over” dell’orgoglioNelle prime due ...

Ultime Notizie dalla rete : Marcella Bella

... Laura Pausini (fresca di Golden Globes, si esibirà sulle note di 'Io Sì Seen'), Il Volo con Andrea Morricone figlio di Ennio, Alex Schwazer, il trio composto da- Fausto Leali - ...Tornano all'Ariston Gigliola Cinquetti, Fausto leali e. Di nuovo omaggio alla musica italiana diventata celebre nel mondo con 'Non ho l'età', 'Dio come ti amo', 'Io amo', 'Mi manchi', ...La seconda serata del Festival la tengono su soprattutto le donne, da Orietta Berti a Malika Ayane fino alla co conduttrice Elodie, aka Queen Ely ...E sul suo look molto sensuale (memorabili gli abiti dello scorso anno) che si è attirato qualche invidia, aggiunge: 'Se mi sento bella è più facile fare quello che devo fare' Forse dobbiamo essere più ...