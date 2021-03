Lombardia in 'arancione scuro' dalla mezzanotte: chiuse tutte le scuole, tranne i nidi (Di giovedì 4 marzo 2021) +++Lombardia in 'arancione scuro' da oggi a mezzanotte: chiuse tutte le scuole, tranne i nidi+++ news in aggiornamento Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) +++in '' da oggi ale+++ news in aggiornamento

RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - Corriere : ?? Lombardia in arancione scuro da mezzanotte - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - Yogaolic : @cronachecampane Inevitabile x evitare il collasso degli ospedali quando stando ai numeri con la stessa densità del… - LucheroniFabio : RT @petergomezblog: Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” . Dec… -