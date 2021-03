Liverpool – Chelsea 4 marzo 2021 ore 20:15 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Liverpool è tornato a vincere allo Sheffield United domenica, ma Liverpool – Chelsea è una prova molto più grande. Penso che saranno abbastanza contenti di un punto. Il portiere del Liverpool Alisson tornerà. È probabile che anche Fabinho faccia parte della squadra dopo essersi ripreso da un infortunio muscolare, mentre Diogo Jota sarà incluso se riuscirà a superare la malattia. Il Chelsea sta valutando il capocannoniere Tammy Abraham, che ha subito un lieve infortunio alla caviglia durante l’allenamento. Callum Hudson-Odoi è in forma nonostante abbia avuto un problema alla coscia nel fine settimana ma Thiago Silva resta fuori. Liverpool – Chelsea: a che punto sono le due squadre? Il Liverpool potrebbe vincere cinque partite consecutive di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilè tornato a vincere allo Sheffield United domenica, maè una prova molto più grande. Penso che saranno abbastanza contenti di un punto. Il portiere delAlisson tornerà. È probabile che anche Fabinho faccia parte della squadra dopo essersi ripreso da un infortunio muscolare, mentre Diogo Jota sarà incluso se riuscirà a superare la malattia. Ilsta valutando il capocannoniere Tammy Abraham, che ha subito un lieve infortunio alla caviglia durante l’allenamento. Callum Hudson-Odoi è in forma nonostante abbia avuto un problema alla coscia nel fine settimana ma Thiago Silva resta fuori.: a che punto sono le due squadre? Ilpotrebbe vincere cinque partite consecutive di ...

Drkwal1 : @thebestjames13 @433 Liverpool: 6ucl Manchester United : 3 Ucl Nottingham Forest: 2 Ucl Chelsea: 1 ucl Aston Vi… - ilveggente_it : Ci sono Liverpool-Chelsea, Parma-Inter e Levante-Athletic Bilbao - ematr_86 : #ascoltitv un'altra serata flop per #Sanremo21 e questa sera non lo seguiremo, c'è Liverpool vs Chelsea #Livche #LiverpoolChelsea - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Liverpool-#Chelsea, valevole per la… - facciacalcio : Kenny Dalglish e Steve Wicks durante una sfida tra Liverpool e Chelsea -