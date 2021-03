LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA | Michela Moioli è l’unica azzurra a qualificarsi per le semifinali

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.43 LORENZA SOMMARIVA IN SEMIFINALE! L’azzurro è secondo nel primo quarto maschile dietro a Merlin Surget. 8.40 Charlotte Bankes e Julia Pereira De Sousa sono le ultime dueste. 8.38ad accedere alle. Non ce la fa a strappare il pass, invece, Sofia Belingheri, la quale viene beffata dalla francese Manon Petit Lenoir nel terzo quarto di finale. 8.35 Nulla da fare per Raffaella Brutto, Chloe Trespeuch e Lindsey Jacobellis sono le prime due classificate della seconda heat. 8.32 Eva Samkova e Faye Gulini sono le qualificate del primo quarto di finale femminile. 8.28 Raffaella Brutto è impegnata nella seconda batteria degli ottavi, mentre ...

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA: Michela Moioli si gioca la Coppa del Mondo con Samkova - #Snowboardcross… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross

OA Sport

ci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin in testa, sorpresa O’Brien. 10.37 Grenier aveva 17 centesimi di vantaggio al primo intermedio, poi si è . Eurosport_IT : Non solo Sci Alpino! - z ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MICHELA MOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Il nostro live finisce qui.