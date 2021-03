Juventus | patto nello spogliatoio per provare a conquistare lo scudetto

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lanon ha ancora perso le speranze perlo: la squadra è unita e ha stretto unLasi compatta e lo fa co una sorta di: tutto lobianconero è convinto di poter arrivare al tricolore, nonostante il divario in classifica dall’Inter. L0 hanno esplicitato recentemente anche Andrea Pirlo e Alvaro Morata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Inoltre, come sottolineato da Tuttosport, lo scetticismo generale nei confronti della squadra bianconera sta fungendo da carica per tutto l’ambiente che è al contrario conscio delle proprie potenzialità. Leggi su Calcionews24.com

La Juventus non ha ancora perso le speranze per conquistare lo scudetto: la squadra è unita e ha stretto un patto nello spogliatoio ...
Juventus, patto scudetto nello spogliatoio: così si è caricato l'ambiente. bianconeri credono ancora nel tricolore. La Juventus si compatta e lo fa co una sorta di patto scudetto: tutto lo spogliatoio ...