Joya ritrovata e McKennie | la carica Juve

Quotidiano.net

"Torno presto", posta Dybala: può esserci col Porto. Scongiurato anche lo stop di De Ligt. Riscattato ieri il centrocampista UsaProprio l'attaccante spagnolo e laargentina sono in dubbio, il primo per un attacco ... A proposito di unasolidità difensiva, complice il rientro di Giorgio Chiellini, Pirlo ha detto: '..."Torno presto", posta Dybala: può esserci col Porto. Scongiurato anche lo stop di De Ligt. Riscattato ieri il centrocampista Usa ...La Juve piano piano ritrova le sue punte. Morata è tornato in campo decidendo la gara con lo Spezia e si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio, mentre per Paulo Dybala ci vorrà un po’ più ...