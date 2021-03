Istat | aumenta la povertà assoluta | un milione di persone in più nel 2020

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laè tornata a crescere, e in tempi di pandemia da Covid-19, tocca il valore più alto registrato dal 2005 in Italia. Si tratta di circa 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione, ossia oltre unin più rispetto all’anno precedente. Il fenomeno è più diffuso al Sud, ma è nelle regioni settentrionali che è cresciuto di più. Colpiti soprattutto i lavoratori tra i 35 e i 44 anni e le famiglie numerose.in aumento, i datiNelundiin più in. Lo rileva l’, sottolineando che ci sono 335mila famiglie in più inrispetto al 2019. Secondo le stime preliminari, nel...

criscuolo_m : RT @RiccardoMMonti: I dati @istat_it sono drammatici, la povertà aumenta nel Paese con dati drammatici nel #Mezzogiorno. Non c’è tempo da p… - RiccardoMMonti : I dati @istat_it sono drammatici, la povertà aumenta nel Paese con dati drammatici nel #Mezzogiorno. Non c’è tempo… - giordanapallone : La #povertà aumenta drammaticamente. Rafforzare politiche di contrasto a partire dal #redditodicittadinanza #istat - fisco24_info : Aumenta la povertà assoluta, nel 2020 un milione di persone in più: Lo rileva l'Istat: al Nord cresce di più, ma ne… - Nonha_stata : #Istat aumenta la povertà. Almeno quest'anno abbiamo la scusa della pandemia -

Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta. Lo rileva l', sottolineando che ci sono 335mila famiglie in più in povertà assoluta rispetto al 2019. Secondo le stime preliminari, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del ......7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni, un milione in più, afferma. Nell'anno della si ... sono in povertà 53 mila famiglie e 128 mila individui in più , con un'incidenza chesia tra ...Milano, 4 mar. (askanews) - La spesa media delle famiglie è tornata indietro di venti anni e l'anno scorso un altro milione di persone si è ..."I dati Istat di oggi sull'impennata della povertà ed il crollo dei consumi delle famiglie dovrebbero per lo meno far tacere quanti continuano ad attaccare il Reddito di Cittadinanza per ragioni polit ...