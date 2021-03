Irama Sanremo 2021: età, fidanzata e testo canzone (Di giovedì 4 marzo 2021) Conosciamo tutte le news e curiosità su Irama, concorrente di questa nuova edizione di Sanremo 2021: ecco l’età, la fidanzata e il testo della canzone del Festival. Chi è Irama Nome e Cognome: Filippo Maria Fanti (in arte Irama)Data di nascita: 20 dicembre 1995Luogo di Nascita: CarraraEtà: 25 anniAltezza: 1 metro e 65 centimetriPeso: 65 kgSegno zodiacale: SagittarioProfessione: cantautoreFidanzato: Irama è fidanzato insieme a Victoria L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 4 marzo 2021) Conosciamo tutte le news e curiosità su, concorrente di questa nuova edizione di: ecco l’età, lae ildelladel Festival. Chi èNome e Cognome: Filippo Maria Fanti (in arte)Data di nascita: 20 dicembre 1995Luogo di Nascita: CarraraEtà: 25 anniAltezza: 1 metro e 65 centimetriPeso: 65 kgSegno zodiacale: SagittarioProfessione: cantautoreFidanzato:è fidanzato insieme a Victoria L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - team_world : #Sanrem2021 arriva la conferma: IRAMA resta in gara, ma non salirà sul palco. Ecco cosa succederà quando sarà il su… - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - plumeexdrugs : RT @Ca89Carmen: L'unica canzone che mi piace di questo Sanremo e' quella di #Irama ? #SANREMO2021 - juansheart : RT @_chrisdf_: Segnatevelo: IRAMA VINCERÀ IL FESTIVAL DI SANREMO IN DAD, COSÌ DÀ ANCHE UN SENSO A QUESTA EDIZIONE IN PANDEMIA E SENZA PUBBL… -