Inter, niente turnover per Conte: solo un cambio con il Parma (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonio Conte non è intenzionato fare ricorso al turnover in Parma-Inter. Un solo cambio rispetto alla gara con il Genoa Antonio Conte non è intenzionato fare ricorso al turnover in Parma-Inter. L'occasione è troppo ghiotta per i nerazzurri, che in caso di vittoria salirebbero a +6 sul secondo posto. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 L'unica differenza rispetto alla gara con il Genoa, secondo Tuttosport, è il ritorno in campo di Achraf Hakimi dopo il turno di squalifica. Il marocchino tonerà ad agire sulla destra prendendo il posto occupato da Matteo Darmian nell'ultimo turno di campionato.

