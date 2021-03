I controlli con test rapidi per chi arriva in Sardegna: cosa succede in caso di positività (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, annuncia le novità. Come funzionerà la procedura e cosa succede da lunedì 8 marzo. Si attendono i dettagli ... Leggi su today (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Regione, Christian Solinas, annuncia le novità. Come funzionerà la procedura eda lunedì 8 marzo. Si attendono i dettagli ...

borghi_claudio : Ok. Iniziamo con i contagi. Sono oggettivamente in aumento. Ma è un dato da pesare perchè include asintomatici e di… - DSantanche : #Milano no signori, non provateci a usare l’indifendibile assembramento sui #Navigli per imbrattare la responsabili… - IlContiAndrea : Nel frattempo leggete ?????? #Sanremo2021, la gola profonda dell’orchestra a @FQMagazineit: “#Aiello il migliore (ma… - relationsatwork : @carlopiana @gbgallus @g_bonfiglio @AlessLongo @sole24ore @_arianna @formichenews @quinta @lucatremolada… - hronir : RT @real_fabristol: Con il piccolo particolare che figli di categorie essenziali non hanno mai smesso di andare a scuola (30% classe dei mi… -