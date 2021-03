Huawei non molla nel Regno Unito. E si fa pubblicità con la Bbc (Di giovedì 4 marzo 2021) “I prossimi due o tre anni saranno il periodo d’oro per l’implementazione del 5G”. E il Regno Unito sta perdendo un’occasione: “Sarà molto difficile recuperare il ritardo”. Così parlava alcuni giorni fa Victor Zhang, numero due di Huawei nel Regno Unito. L’obiettivo del suo discorso era chiaro: mettere – nuovamente – in guardia il governo britannico dei rischi che il Paese corre dopo la decisione del governo di Boris Johnson (“politica” e non commerciale, secondo il manager) di bandire il 5G cinese. Una scelta fatta sulla scia di quanto indicato dagli Stati Uniti, la cui intelligence accusa i fornitori come Huawei e Zte di spionaggio per conto del governo di Pechino (accuse “totalmente sbagliate”, ha detto Zhang). “Questa decisione avrà un enorme impatto economico sul ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) “I prossimi due o tre anni saranno il periodo d’oro per l’implementazione del 5G”. E ilsta perdendo un’occasione: “Sarà molto difficile recuperare il ritardo”. Così parlava alcuni giorni fa Victor Zhang, numero due dinel. L’obiettivo del suo discorso era chiaro: mettere – nuovamente – in guardia il governo britannico dei rischi che il Paese corre dopo la decisione del governo di Boris Johnson (“politica” e non commerciale, secondo il manager) di bandire il 5G cinese. Una scelta fatta sulla scia di quanto indicato dagli Stati Uniti, la cui intelligence accusa i fornitori comee Zte di spionaggio per conto del governo di Pechino (accuse “totalmente sbagliate”, ha detto Zhang). “Questa decisione avrà un enorme impatto economico sul ...

MrFrickfrack98 : @cheonshannie @cheonshannie lo ha preso mia sorella, se lo si trova attorno ai 180 (o comunque meno di 200) va bene… - manu_pavanello : #Petal come suffisso per le app proprietarie di #Huawei non mi piace, anche se è un riferimento al logo aziendale.… - amnesiak1978 : Ho sempre avuto l'iPhone (fin dal 1° modello quello che non venne commercializzato in Italia) ma da due anni sto us… - alexanderbyone : @Shakennotstirr5 No non è un'app Io per esempio ce l'ho sul mio Huawei Ora non so se ti preciso altri telefoni ce l'hanno - HuaweiMobileIT : Always-on. Non perderti neanche una sfumatura dei suoni della musica che ami: grazie al design a doppia antenna del… -