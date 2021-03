Harry è stato richiamato di corsa a casa: Meghan Markle resta sola (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Principe Harry è stato richiamato di corsa a casa. A Londra. Lo scrive The Royal Observer in esclusiva. Meghan Markle “rischia” di essere da sola il 7 marzo. Quando la CBS manderà in onda l’attesissima intervista shock a Oprah Winfrey… Quel giorno il Principe Harry (36 anni) rischia davvero di non essere a fianco della moglie (39), incinta del loro secondo figlio. Le condizioni di salute del nonno Principe Filippo si sarebbero aggravate così tanto da “costringere” il nipote a prenotare un biglietto di ritorno a casa. A Londra. La prima foto insieme. È il 21 dicembre 1984: Harry viene battezzato. Nonno Filippo è alle sue spalle. Foto Getty Il Principe Harry avvisato: partirà? Un ... Leggi su amica (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Principedi. A Londra. Lo scrive The Royal Observer in esclusiva.“rischia” di essere dail 7 marzo. Quando la CBS manderà in onda l’attesissima intervista shock a Oprah Winfrey… Quel giorno il Principe(36 anni) rischia davvero di non essere a fianco della moglie (39), incinta del loro secondo figlio. Le condizioni di salute del nonno Principe Filippo si sarebbero aggravate così tanto da “costringere” il nipote a prenotare un biglietto di ritorno a. A Londra. La prima foto insieme. È il 21 dicembre 1984:viene battezzato. Nonno Filippo è alle sue spalle. Foto Getty Il Principeavvisato: partirà? Un ...

