Gli studenti non seguono la Dad e i genitori li portano a scuola Arrivano i carabinieri

(Di giovedì 4 marzo 2021) Glidovevano seguire le lezioni in Dad e invece sono andati regolarmente a. E i lorosi sono presi una bella ramanzina. È accaduto a Casto, un paese della provincia di Brescia, uno dei territori maggiormente colpiti dalla terza ondata. La zona è in arancione scuro.in classe eSecondo le norme in vigore, riconfermate nel nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi, possono andare in classe gli alunni con disabilità o quelli per i quali non è possibile svolgere la didattica a distanza. Ihanno fatto un controllo nell’unicamedia secondaria di primo grado. Al suo interno hanno trovato 25 dei 51 alunni che la frequentano. Una quindicina sono disabili, gli altri dieci invece, dovevano ...

