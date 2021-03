Furia Insigne, ecco cosa è successo con Gattuso e compagni (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal Mapei al Mapei. Altra porta, altro rigore e altro risultato, certo, ma la rabbia resta: e niente lacrime questa volta, lui ha fatto tutto a dovere fino all'ultimo istante, ma quando l'arbitro ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal Mapei al Mapei. Altra porta, altro rigore e altro risultato, certo, ma la rabbia resta: e niente lacrime questa volta, lui ha fatto tutto a dovere fino all'ultimo istante, ma quando l'arbitro ha ...

capuanogio : La furia di #Insigne contro i compagni al fischio finale di #SassuoloNapoli: il capitano ha preso a calci i tabello… - vincenzopighet2 : Una squadra che non riesce a resistere 1 minuto per chiudere con una vittoria del tutto immeritata è allo sbando e… - sportli26181512 : Furia Insigne, ecco cosa è successo con Gattuso e compagni: Il capitano nerissimo a fine partita dopo il pari contr… - PinoSa54 : @kisskissnapoli @valterdemaggio ....non sembra....DICE.. !!! Ed il Capitano HA RAGIONE..!! Anzi che non a preso a c… - infoitsport : Insigne, l'agente spiega la furia: «Non ha mai detto squadra di m..» -