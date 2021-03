**Covid: Salvini vede ambasciatore India, ‘collaborazione vaccini, ne parlerò con Draghi’** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho incontrato stamane Neena Malhotra, ambasciatrice dell’India in Italia, al centro del colloquio la questione vaccini. Nuova Delhi ha offerto collaborazione all’Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in India, oltre a un altro siero che ha dato risultati confortanti anche contro le varianti”. Lo spiega il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un post su Facebook.“47 Stati -aggiunge il leader del Carroccio- hanno già ricevuto il vaccino Indiano e dovrebbero più che raddoppiare in breve tempo. Ho espresso grande interesse e chiesto documentazione per approfondire il tema, riservandomi di parlarne direttamente al presidente del Consiglio. Tra gli altri Paesi europei, la Francia ha già avviato un’interlocuzione ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho incontrato stamane Neena Malhotra, ambasciatrice dell’in Italia, al centro del colloquio la questione. Nuova Delhi ha offerto collaborazione all’Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in, oltre a un altro siero che ha dato risultati confortanti anche contro le varianti”. Lo spiega il segretario della Lega, Matteo, in un post su Facebook.“47 Stati -aggiunge il leader del Carroccio- hanno già ricevuto il vaccinono e dovrebbero più che raddoppiare in breve tempo. Ho espresso grande interesse e chiesto documentazione per approfondire il tema, riservandomi di parlarne direttamente al presidente del Consiglio. Tra gli altri Paesi europei, la Francia ha già avviato un’interlocuzione ...

