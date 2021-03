Covid, ospedali quasi pieni nel Casertano. Asl: preoccupati, ma sistema per ora tiene (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVa progressivamente peggiorando la situazione dei ricoveri per Covid negli ospedali del Casertano, con un tasso di occupazione dei posti letto dedicati molto alto, quasi simile alla seconda ondata, anche se l’età media dei ricoverati è diminuita (si attesta intorno ai 45-50 anni) e c’è un maggior tasso di guarigione con una più elevata mobilità tra pazienti che escono ed entrano in ospedale. Per il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo, “la maggior parte dei malati è affetta dalla variante inglese, che ormai compare in quasi il 50% dei casi, come a livello nazionale. Un elemento positivo, i cui effetti si vedranno nei prossimi giorni, è la chiusura delle scuole. Siamo preoccupati specie per le terapie intensive, che vanno saturandosi, mentre per gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVa progressivamente peggiorando la situazione dei ricoveri perneglidel, con un tasso di occupazione dei posti letto dedicati molto alto,simile alla seconda ondata, anche se l’età media dei ricoverati è diminuita (si attesta intorno ai 45-50 anni) e c’è un maggior tasso di guarigione con una più elevata mobilità tra pazienti che escono ed entrano in ospedale. Per il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo, “la maggior parte dei malati è affetta dalla variante inglese, che ormai compare inil 50% dei casi, come a livello nazionale. Un elemento positivo, i cui effetti si vedranno nei prossimi giorni, è la chiusura delle scuole. Siamospecie per le terapie intensive, che vanno saturandosi, mentre per gli ...

