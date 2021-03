Coronavirus, nel Lazio continuano ad aumentare i casi e le terapie intensive (Di giovedì 4 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.271) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.702 casi positivi (+182), 22 i decessi (-13) e +1.426 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Il valore RT a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto”. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 368 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 4 i ricoveri. Si registrano 4 decessi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su oltre 13 mila tamponi nel(-1.271) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.702positivi (+182), 22 i decessi (-13) e +1.426 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 700. Il valore RT a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto”. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 368 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 4 i ricoveri. Si registrano 4 decessi, ...

