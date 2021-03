Chi è Siniša Mihajlovi?, vita privata e carriera: tutto sull’ex calciatore e allenatore (Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del 71° Festival di Sanremo regalerà al pubblico forti emozioni. Questa sera, 4 Marzo 2021, sul famoso palco dell’Ariston arriverà anche l’ex calciatore Siniša Mihajlovi?, il quale racconterà la sua storia. Il noto allenatore ha lottato contro la leucemia e per fortuna è riuscito a vincere la battaglia. Scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del calcio? Quale squadra sta attualmente allenando? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità sull’ex campione. Chi è Siniša Mihajlovi?? La sua vita privata Siniša ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del 71° Festival di Sanremo regalerà al pubblico forti emozioni. Questa sera, 4 Marzo 2021, sul famoso palco dell’Ariston arriverà anche l’ex?, il quale racconterà la sua storia. Il notoha lottato contro la leucemia e per fortuna è riuscito a vincere la battaglia. Scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo del calcio? Quale squadra sta attualmente allenando? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiositàcampione. Chi è?? La sua...

krudotw : La partita finisce 1-1: “Non si concede una calcio di punizione alla Lazio, soprattutto se in campo c’è Mihajlovic”… - SBazzoffia : @matteosalvinimi Dai gli auguro un buon successo , su Sinisa forza a lui e chi come lui sta combattendo per motivi di salute - nikita82roma : Amici romanisti aiuto! Chi mi ritrova lo screen di quello che diceva che al posto di Sinisa avrebbe avuto paura del… - shakiretta71 : RT @45acpjoe: @giovannicoviel1 @prokofiev91 @docgabriele72 @Monicalefede @PaoloPol6 @Ilmionome_nss1 @shakiretta71 @durlindana69 @Luca923471… - giovannicoviel1 : RT @45acpjoe: @giovannicoviel1 @prokofiev91 @docgabriele72 @Monicalefede @PaoloPol6 @Ilmionome_nss1 @shakiretta71 @durlindana69 @Luca923471… -