Banche | mattone e debito | Pechino e i suoi trucchetti secondo Pelanda

(Di giovedì 4 marzo 2021) La Cina ha un problema e non da oggi. Forse nemmeno da ieri. Negli ultimi tempi sono emerse crepe sempre più profonde in quella che per molti è ancora un’invincibile macchina da Pil. Un altoe una notevole pressione sul sistema bancario e sul comparto immobiliare hanno reso il Dragone un gigante dai piedi di argilla, per giunta a rischio bolla, come apertamente dichiarato dal capo della vigilanza bancaria e assicurativa cinese, Guo Shuqing. Eppure il mondo intero era rimasto a bocca aperta quando ai primi del 2021,faceva sapere di aver chiuso il 2020, l’anno della pandemia per giunta originata proprio in Cina, con una crescita del Pil pari al 2%. Chi non la beve è certamente Carlo, economista e docente di Geopolitica economica all’Università Guglielmo Marconi ed esperto di studi strategici. LA BOLLA (NASCOSTA) ...