Un anno di pandemia, serve più chiarezza su test e vaccini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giunti ormai al mese di marzo, un anno dopo l’esplosione della pandemia di Covid-19, ancora non è del tutto chiaro l’impatto sulla salute dei cittadini. Sono emersi nel corso del tempo dati discordanti, pareri divergenti, difficoltà nel tracciamento, confusione sui test e oggi sui vaccini da effettuare. Importanti informazioni sono scaturite dal confronto con la dott.ssa Maria Teresa Fiorillo, responsabile del laboratorio Covid di Reggio Calabria e con la dr.ssa Fortunata Tripodi, Neurologo Referente dell’ambulatorio Post-Covid Reggio Calabria, che con l’ASP cittadina, in sinergia col Direttore Sanitario dott. Antonio Bray, stanno elaborando uno studio sulle patologie a cui possono andare incontro, a breve e a lungo termine, i soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giunti ormai al mese di marzo, undopo l’esplosione delladi Covid-19, ancora non è del tutto chiaro l’impatto sulla salute dei cittadini. Sono emersi nel corso del tempo dati discordanti, pareri divergenti, difficoltà nel tracciamento, confusione suie oggi suida effettuare. Importanti informazioni sono scaturite dal confronto con la dott.ssa Maria Teresa Fiorillo, responsabile del laboratorio Covid di Reggio Calabria e con la dr.ssa Fortunata Tripodi, Neurologo Referente dell’ambulatorio Post-Covid Reggio Calabria, che con l’ASP cittadina, in sinergia col Direttore Sanitario dott. Antonio Bray, stelaborando uno studio sulle patologie a cui possono andare incontro, a breve e a lungo termine, i soggetti che hcontratto l’infezione da SARS-Cov ...

