Traffico Roma del 03-03-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in graduale aumento sulle principali arterie stradali in ingresso in città ode sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo testo il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina ed Ardeatina trafficato anche il tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale est in programma per le 9 una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti termine previsto per le 13 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin graduale aumento sulle principali arterie stradali in ingresso in città ode sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo testo ilsulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina ed Ardeatina trafficato anche il tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale est in programma per le 9 una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti termine previsto per le 13 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato -