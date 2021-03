Stellantis, Tavares: conti FCA base solida per gruppo (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Il giorno dei primi risultati finanziari di Stellantis “è un momento emozionante per noi, perché sono gli ultimi risultati di FCA e PSA, ma siamo felici di poter dare inizio a un nuovo capitolo della nostra storia, un nuovo emozionante capitolo della storia di Stellantis”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato Carlos Tavares in una conference call sui risultati 2020 del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Psa. “Cominciamo – ha sottolineato Tavares – un nuovo capitolo di Stellantis con risultati solidi”. “Gli ottimi risultati 2020 e la performance stellare nel IV trimestre di Fca hanno contribuito immensamente alla solida posizione finanziaria alla base della nascita di Stellantis” – ha aggiunto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Il giorno dei primi risultati finanziari di“è un momento emozionante per noi, perché sono gli ultimi risultati di FCA e PSA, ma siamo felici di poter dare inizio a un nuovo capitolo della nostra storia, un nuovo emozionante capitolo della storia di”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato Carlosin una conference call sui risultati 2020 delautomobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Psa. “Cominciamo – ha sottolineato– un nuovo capitolo dicon risultati solidi”. “Gli ottimi risultati 2020 e la performance stellare nel IV trimestre di Fca hanno contribuito immensamente allaposizione finanziaria alla base della nascita di” – ha aggiunto ...

