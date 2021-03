Sorpresa nelle Rsa, per la festa della donna un gesto speciale per le “nonnine” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La festa della donna è alle porte, l’8 marzo in tutto il Paese si celebrerà una ricorrenza molto importante. Per questa occasione Federfiori Confcommercio Campania promuove una speciale campagna di solidarietà dal nome “Un Raggio di Sole, per Donne mai più sole”. Si tratta di un pensiero per tutte quelle donne anziane ricoverate nelle Rsa, cioè le residenze sanitarie del territorio, che nell’anno della pandemia sono state duramente colpite e sono state il simbolo della sofferenza e della resistenza. Così domenica mattina, verranno donate alle signore anziane, da parte dei fioristi campani che hanno aderito all’iniziative, delle gerbere gialle come simbolo di luce. “Questa idea, che vuole dare un’immagine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Laè alle porte, l’8 marzo in tutto il Paese si celebrerà una ricorrenza molto importante. Per questa occasione Federfiori Confcommercio Campania promuove unacampagna di solidarietà dal nome “Un Raggio di Sole, per Donne mai più sole”. Si tratta di un pensiero per tutte quelle donne anziane ricoverateRsa, cioè le residenze sanitarie del territorio, che nell’annopandemia sono state duramente colpite e sono state il simbolosofferenza eresistenza. Così domenica mattina, verranno donate alle signore anziane, da parte dei fioristi campani che hanno aderito all’iniziative, delle gerbere gialle come simbolo di luce. “Questa idea, che vuole dare un’immagine ...

ltsmonique : @nandis2203 Io non così tanto sorpresa visto che anche la canzone che portò l'anno scorso nelle nuove proposte l'ho… - Sabrina46016514 : @LuluMar02004752 @Gregorelli61 All'uscita del gf erano andati in albergo si ma nn ricordo la sorpresa mentre la so… - AlMarinelli85 : @disinformatico Esatto! Vederla su un camion è stata una sorpresa. Un peccato che non si possano inserire lettere n… - Vincenz69235097 : RT @Giunone11: Mentre aspettiamo il caffè si parla del negozio. Secondo Giuno bisogna sistemare meglio l'angolo lingerie. Deve suscitare s… - sararigby7 : RT @too_xedo: Avendo constatato che albergano timidezza e riserbo nelle vostre anime belle e noi NON LI ABBIAMO, mo’ vi cuccate altre Boost… -