"Scordati il mio appartamento, io non affitto ai gay" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tiziana Paolocci Raffaele, commesso di 30 anni, discriminato dalla proprietaria della casa perché omosessuale Era uscito a comprare i mobili, aveva già scelto anche la lavatrice. Raffaele, 30 anni, un lavoro come commesso part-time in una catena d'abbigliamento, aveva deciso di andare a vivere da solo ed era felice di aver trovato una casa di suo gradimento a Marcianise, in provincia di Caserta. Nel giro di qualche giorno avrebbe potuto realizzare il suo sogno. Ma l'illusione è durata poco. «Benvenuti nel 2021 - racconta atterrito - un 2021 in cui mi sono sentito negare l'affitto dalla proprietaria dell'appartamento perché sono gay». La sua sembra una storia fuori dal tempo. Raffaele aveva trovato su internet l'annuncio della casa. Tramite l'agenzia immobiliare che ne curava la locazione, aveva raggiunto un accordo con la proprietaria e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tiziana Paolocci Raffaele, commesso di 30 anni, discriminato dalla proprietaria della casa perché omosessuale Era uscito a comprare i mobili, aveva già scelto anche la lavatrice. Raffaele, 30 anni, un lavoro come commesso part-time in una catena d'abbigliamento, aveva deciso di andare a vivere da solo ed era felice di aver trovato una casa di suo gradimento a Marcianise, in provincia di Caserta. Nel giro di qualche giorno avrebbe potuto realizzare il suo sogno. Ma l'illusione è durata poco. «Benvenuti nel 2021 - racconta atterrito - un 2021 in cui mi sono sentito negare l'dalla proprietaria dell'perché sono gay». La sua sembra una storia fuori dal tempo. Raffaele aveva trovato su internet l'annuncio della casa. Tramite l'agenzia immobiliare che ne curava la locazione, aveva raggiunto un accordo con la proprietaria e ...

BiancaPuma : RT @pellegrhipster: Fiorello continua a cantare pensando che ci siamo scordati che l'anno scorso ha perso l'occasione di fare Il mio inizio… - pellegrhipster : Fiorello continua a cantare pensando che ci siamo scordati che l'anno scorso ha perso l'occasione di fare Il mio in… - KevinscareNiall : RT @Io95237972: Non so se torneranno mai a casa, non so se torneranno mai da noi ma so che loro sono stati, sono e saranno la mia casa, il… - Dany_morritz : @simondritt Severo ma giusto Parlo per me,non me lo meritavo. Avevo 12 anni il 5 maggio,ma ero in centro a Torino a… - Poesiaimmortale : Nessuno mi consolerà per tutte le parti già morte che porto in me con rassegnata impotenza Nessuno mi consolerà per… -