Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome' di Fedez e Michielin (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo, 3 mar. (Adnkronos) - Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Chiamami per nome', il nuovo singolo di Francesca Michielin e Fedez in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Il brano, in uscita per Sony Music, è scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D'Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale. ‘Chiamami per nome' nasce dalla voglia di sancire un'amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna il ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo ‘Magnifico' e ‘Cigno Nero'. “In ‘Chiamami per nome' raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. (Adnkronos) - Esce oggi ine su tutte le piattaforme digitaliper', il nuovo singolo di Francescain gara alla 71° edizione del Festival dinella categoria Campioni. Il brano, in uscita per Sony Music, è scritto da Francesca, Federico Lucia, Jacopo D'Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale.per' nasce dalla voglia di sancire un'amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna il ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo ‘Magnifico' e ‘Cigno Nero'. “Inper' raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una ...

IlContiAndrea : In radio #MusicaLeggerissima di Colapesce e Dimartino pomperà tantissimo. A Sanremo crescerà piano piano. La canzon… - YolBlog : #ARISA - è online il #video di POTEVI FARE DI PIÙ brano in gara a #Sanremo2021 da oggi nelle #radio #italiane… - TV7Benevento : Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome’ di Fedez e Michielin (2)... - TV7Benevento : Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome’ di Fedez e Michielin... - YolBlog : #GHEMON - pubblica il #video di MOMENTO PERFETTO è nelle #radio #italiane il brano in gara a #Sanremo2021… -