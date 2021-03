Sanremo 2021, la “svolta” per Irama: cos’è stato deciso (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le notizie si sono susseguite rapide e caotiche in queste ore, poi, l’annuncio, proprio alcuni minuti fa: la “svolta” per Irama a Sanremo 2021, cos’è stato deciso cos’è stato deciso per Sanremo 2021: la “svolta” per Irama (fonte screenshot rai play)? Tutto ha avuto inizio ieri, quando la notizia di un collaboratore tra i membri dello staff dell’artista si è diffusa. Immediato e necessario un cambio di scaletta per la prima serata del festival musicale. Intanto, Irama si è sottoposto a diversi test e tamponi, tenendo aggiornati i fan e il pubblico attraverso il suo profilo Instagram. Poi, la notizia di un secondo positivo nello staff ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le notizie si sono susseguite rapide e caotiche in queste ore, poi, l’annuncio, proprio alcuni minuti fa: la “” perper: la “” per(fonte screenshot rai play)? Tutto ha avuto inizio ieri, quando la notizia di un collaboratore tra i membri dello staff dell’artista si è diffusa. Immediato e necessario un cambio di scaletta per la prima serata del festival musicale. Intanto,si è sottoposto a diversi test e tamponi, tenendo aggiornati i fan e il pubblico attraverso il suo profilo Instagram. Poi, la notizia di un secondo positivo nello staff ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - denisealbini : RT @team_world: #Sanrem2021 arriva la conferma: IRAMA resta in gara, ma non salirà sul palco. Ecco cosa succederà quando sarà il suo turno… - MaudadoH : RT @Anpinazionale: 'Al primo schiaffo bisogna denunciare' Loredana Bertè 2 marzo 2021 - Festival di Sanremo -