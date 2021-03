Renzi minacciato, recapitata al Senato busta con due proiettili (Di mercoledì 3 marzo 2021) Renzi minacciato, indirizzata a lui una busta con dei proiettili. Solidarietà bipartisan e telefonata della Casellati Getty ImagesUna busta a lui indirizzata con all’interno due proiettili. Questo il contenuto della posta indesiderata per il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Immediata la solidarietà del mondo politico. L’ex presidente del consiglio ha ricevuto una telefonata del presidente del Senato Elisabetta Casellati e di tanti altri parlamentari. “Non sottovalutiamo mai queste minacce“, ha detto il leghista e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. “Ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento” ha aggiunto. Da Schifani di Forza ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021), indirizzata a lui unacon dei. Solidarietà bipartisan e telefonata della Casellati Getty ImagesUnaa lui indirizzata con all’interno due. Questo il contenuto della posta indesiderata per il leader di Italia Viva Matteo. Immediata la solidarietà del mondo politico. L’ex presidente del consiglio ha ricevuto una telefonata del presidente delElisabetta Casellati e di tanti altri parlamentari. “Non sottovalutiamo mai queste minacce“, ha detto il leghista e vicepresidente delRoberto Calderoli. “Ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste cono bossoli, per cui conosco bene lo sgomento” ha aggiunto. Da Schifani di Forza ...

