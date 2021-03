Pensioni anticipate: ecco perché sono più basse di importo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andare in pensione prima, anticipare l'uscita dal mondo del lavoro o mettersi a riposo dopo anni di carriera senza aspettare i 67 anni è il sogno di molti lavoratori. Ma non tutti sanno che anticipare l'uscita e quindi, la pensione, ha dei costi per il pensionato. Costi in termini di assegno previdenziale. Si, è vero, anche senza penalizzazioni insite nella misura, c'è da lasciare qualcosa di assegno per poter anticipare la quiescenza. Lo sai che anticipando l'uscita dal lavoro si perde sull'assegno di pensione? Non scopriamo certo l'acqua calda dicendo che se si anticipa la pensione si perde sull'assegno. Una evidenza netta se solo si pensa ai contributi versati. Uscire prima, magari con la quota 100 e quindi fin dai 62 anni, per chi ha continuità di lavoro, nel senso che ha una occupazione stabile e l'uscita è a sua piena facoltà, ha immediatamente una perdita evidente. Parliamo dei ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andare in pensione prima, anticipare l'uscita dal mondo del lavoro o mettersi a riposo dopo anni di carriera senza aspettare i 67 anni è il sogno di molti lavoratori. Ma non tutti sanno che anticipare l'uscita e quindi, la pensione, ha dei costi per il pensionato. Costi in termini di assegno previdenziale. Si, è vero, anche senza penalizzazioni insite nella misura, c'è da lasciare qualcosa di assegno per poter anticipare la quiescenza. Lo sai che anticipando l'uscita dal lavoro si perde sull'assegno di pensione? Non scopriamo certo l'acqua calda dicendo che se si anticipa la pensione si perde sull'assegno. Una evidenza netta se solo si pensa ai contributi versati. Uscire prima, magari con la quota 100 e quindi fin dai 62 anni, per chi ha continuità di lavoro, nel senso che ha una occupazione stabile e l'uscita è a sua piena facoltà, ha immediatamente una perdita evidente. Parliamo dei ...

borghi_claudio : @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le t… - marcomorini72 : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - Bolpet : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - eurallergico : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… -