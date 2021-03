Pd: Stefano, ‘serve congresso e basta con traino 5 Stelle’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo la necessità di lavorare sulla nostra identità e sulla strategia del Pd da qui in avanti. E, in politica, la fisionomia di un partito la si definisce discutendo in maniera vera all’interno di un congresso e coinvolgendo i territori. Negare questa necessità credo sia un errore”. Lo dice in un’intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo la necessità di lavorare sulla nostra identità e sulla strategia del Pd da qui in avanti. E, in politica, la fisionomia di un partito la si definisce discutendo in maniera vera all’interno di une coinvolgendo i territori. Negare questa necessità credo sia un errore”. Lo dice in un’intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

