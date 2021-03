Pagelle Milan Udinese: TOP e FLOP del primo tempo VOTI (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Milan Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Udinese, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Tonali FLOP: Castillejo VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Tonali: CastillejoAl termine del match. Leggi su Calcionews24.com

alebisix : #Sanremo2021 in diretta con pagelle annesse, Milan-Udinese, pre-partita e Fiumi di Sanremo su ClubHouse. Io: - NandoPiscopo1 : @Handre222 No é che non ho tempo da perdere con i tifosi talebani da bar - milansette : Le pagelle di Tomori: l'inglese è il nuovo muro del Milan - sportli26181512 : Le pagelle di Tomori: l'inglese è il nuovo muro del Milan: In coppia con Kjaer, al posto di capitan Romagnoli, Fika… - ChryCalle : RT @NonEvoluto: Stasera torna #Replay, ma la cosa più importante è che il #Milan sia tornato a vincere. Analisi della gara, delle pagelle e… -