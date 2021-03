Omicidio Ilenia Fabbri | arrestati l’ex marito e un complice

(Di mercoledì 3 marzo 2021) È stato arrestatodi, insieme ad un. L’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati ed era sospettato di aver commissionato l’della moglie. Fino ad ora Claudio Nanni aveva respinto ogni accusa, ma la procura ha raccolto elementi indiziari a sufficienza contro di lui. Le ordinanze sono state notificate tra le 3 e le 4 di notte. Ilsarebbe un meccanico 53enne nato a Ravenna ma da tempo residente a Faenza. Sarebbe stato lui l’esecutore materiale dell’. Si tratterebbe di un uomo di corporatura robusta, corrispondente alla descrizione data dall’amica di Arianna, la figlia diche si trovava in casa al momento del delitto. Il movente, come ormai noto, sarebbe ...

Corriere : Omicidio Ilenia Fabbri: arrestati l’ex marito e il killer - repubblica : Faenza, svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l'ex marito e un suo conoscente: Il movente del delitto sa… - Agenzia_Ansa : Omicidio di Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e un conoscente. Ritenuti mandante ed esecutore materiale del deli… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Ilenia Fabbri, il presunto assassino si aggira nel quartiere della vittima il giorno dell’omicidio: ecco il video https:/… - Noovyis : (Ilenia Fabbri, il presunto assassino si aggira nel quartiere della vittima il giorno dell’omicidio: ecco il video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ilenia

IL DELITTO DI FAENZAFabbri, arrestato il marito e un conoscente a Faenza.... GENOVA Genova, Clara Ceccarelli uccisa dall'ex: la donna è stata... L'si consumò lo scorso 23 ...Due persone sono state arrestate nella notte per l'diFabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza (Ravenna). Si tratta dell'ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore ...Vaccinazioni a rilento, quali soluzioni? Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne assassinata lo scorso 8 febbraio a Faenza. Nel corso della notte, la polizia di Ravenna ha dato seguito a un provvedimento di custodia cautelare in car ...